Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Mofa-Fahrer tödlich verletzt

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Raiffeisenstraße (Kreisstraße 20);

Unfallzeit: 16.10.2023, 19.45 Uhr;

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 18 Jahre alter Mofa-Fahrer in der Nacht zum Dienstag. Der Ahauser hatte von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Averesch kommend am Montagabend die Raiffeisenstraße (Kreisstraße 20) in Ahaus-Wessum in Richtung Dorfkern queren wollen. Dabei wurde er von dem Wagen eines 53-Jährigen erfasst. Der ebenfalls aus Ahaus kommende Autofahrer hatte die K 20 gegen 19.45 Uhr aus Richtung Hamalandstraße in Richtung Jakobistraße befahren und eine Kollision mit dem Zweiradfahrer nicht mehr verhindern können. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in das Medisch Spektrum Twente nach Enschede. Für die Unfallaufnahme mit Unterstützung von Experten eines Unfallaufnahmeteams blieb die Raiffeisenstraße für mehrere Stunden gesperrt. (db)

