Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 10.000 Euro Schaden

Dunkler Kombi flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Grünstiege;

Unfallzeit: 12.10.2023, 17.50 Uhr;

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen älteren Pkw-Kombi mit Borkener Kennzeichen nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend auf der Grünstiege. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Gronau gab an, dass er gegen 17.50 Uhr die Grünstiege in Richtung Vereinsstraße befahren habe, als ihm in Höhe der Kantstraße der dunkle Wagen entgegenkam und plötzlich ausscherte. Er wich dem Kombi aus und prallte dabei gegen einen Straßenbaum. Der Gronauer und seine mitfahrende 20 Monate alte Tochter blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Der Fahrer des Pkw-Kombi hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ob der Fahrzeugführer diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell