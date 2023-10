Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auto dreht sich nach Kollision mehrfach

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Landesstraße 579 / Kreisstraße 28;

Unfallzeit: 15.10.2023, 15.00 Uhr;

Für zwei Ahauser, einen 80-jährigen Autofahrer sowie seine 75-jährige Beifahrerin, ging es mit dem Rettungswagen nach einem Verkehrsunfall am Sonntag zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Senior war in Schöppingen auf der Landesstraße 579 gegen 15.00 Uhr in Richtung Schöppingen unterwegs, als der Wagen einer 21 Jahre alten Mettmannerin kreuzte. Die Rheinländerin wollte von der Kreisstraße 28 nach links auf die Landesstraße fahren. Die Abbiegende kollidierte mit der Beifahrerseite des Vorfahrtsberechtigten, in dessen Folge sich das Auto der Ahauser mehrfach um die eigene Achse drehte. Um beide Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen, fahrbereit waren sie nicht mehr. (db)

