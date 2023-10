POL-BOR: Gronau - Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Frankenstraße; Tatzeit: 14.10.2023, 21.50 Uhr; Ein Einbrecher hat es am Samstagabend auf die Kassenhäuschen eines Wildparks in Bahnhof Reken abgesehen. Der Täter verschaffte sich mit Gewalt Zugang zu den Räumlichkeiten. Angaben zu einer möglichen Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für ...

mehr