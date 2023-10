POL-BOR: Raesfeld-Erle - Tür aufgebrochen

Borken (ots) - Tatort: Borken, In den Weiden; Tatzeit: zwischen 13.10.2023, 14.30 Uhr, und 15.10.2023, 15.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken. Um in das Gebäude an der Straße In den Weiden zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten das Innere des Hauses. Ob sie etwas gestohlen haben, stand zum ...

