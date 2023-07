Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 07.07.2023 - Sonntag, 09.07.2023)

Simmern (ots)

Im Berichtszeitraum kam es unter anderem zu folgenden Vorfällen:

Verkehrskontrollen:

Kirchberg: Am 07.07.23 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades festgestellt, dass der 50 jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Kastellaun: Am 08.07.23 wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhafter rumänischer Staatsangehöriger mit einem Pkw mit rumänischer Zulassung dauerhaft in Deutschland am Straßenverkehr teilnahm. Dies stellt einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz dar. Verkürzt kann man sagen, dass dauerhaft in Deutschland genutzte Kraftfahrzeuge auch in Deutschland zugelassen und versteuert werden müssen.

Weiterhin wurde ebenfalls am 08.07.23 in Kastellaun ein Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

sonstige Straftaten:

Kastellaun: Zwischen dem späten Nachmittag des 07.07.23 und dem späten Vormittag des 08.07.23 kam es in Kastellaun zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Ein Pkw wurde mutwillig zerkratzt, an einem wurde ein Reifen zerstochen und an einem Dritten der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Die Tatorte befanden sich in der Schubertstraße, auf dem Netto/Rewe-Parkplatz und in der Vorderen Eifelstraße. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist unklar.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern unter 06761/9210 zu melden.

Rheinböllen:

Am Nachmittag des 08.07.23 wurden verdächtige Personen im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots Rheinböllen gemeldet. Dort konnten drei männliche Heranwachsende (18+19 Jahre alt) aus der Region Trier angetroffen werden. Die Personen waren vermummt, trugen Tarnkleidung und führten Waffen mit sich. Bei den Waffen handelte es sich um Luftdruckwaffen, bei welchen zum Führen ein Waffenschein benötigt wird. Weiterhin wurden diverse Messer mitgeführt. Bei der Durchsuchung der Personen und des mitgeführten Pkw wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Ein Drogentest ergab, dass der Fahrer des Pkw auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Die Waffen und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Simmern: Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in Simmern wurde festgestellt, dass einer der Beteiligten nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis war. Der Fahrer war lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis. Da er seit 3 Jahren in Deutschland wohnt, hätte er jedoch eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen.

Kirchberg:

Am 09.07.23 kam es gegen 00:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten weiblichen Jugendlichen. Diese standen auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Unterführung der B421. Der Weg verbindet die Freiherr-von-Drais-Straße und die Metzenhausener Straße. Ein E-Roller hätte die beiden stehenden Personen angefahren, wodurch diese zu Fall kamen und verletzt wurden. Der Fahrer hätte anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern. Die Jugendlichen mussten im Krankenhaus Simmern behandelt werden. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Zeugen in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern unter 06761-9210 in Verbindung zu setzen.

