Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zweite Bilanzmeldung zur Herbstkirmes

Bocholt (ots)

Der Kirmessonntag lässt sich leicht zusammenfassen: Sehr gut besuchte Kirmes, erfreulich wenig Anlässe für Polizeieinsätze.

Elf Einsätze stehen zu Buche: 1 Raubdelikt, 1 Körperverletzung, 3 Diebstähle, 3 Hilfeersuchen (u.a. ein zugelaufenes Kind und Streitigkeiten), 1 verdächtige Person, eine Beleidigung eines Polizeibeamten und eine Verkehrsbehinderung

In sechs Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein und ein 41-jähriger Bocholter wurde festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Der Mann war durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Bei ihm fanden die Beamten einen Schlagstock und eine geringe Menge Kokain, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Haftbefehl bestand wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Durch Zahlung der festgesetzten Strafe konnte die Vollstreckung der 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden.

Der Einsatzverlauf am dritten Einsatztag bestätigt die rückläufige Einsatzbelastung im Verhältnis zum Vorjahr.

Der gestern veröffentlichte Vergleich für die ersten beiden Kirmestage 2022 und 2023 hat eine Schieflage, da aufgrund der um einen Tag verlängerten Kirmes im Jahr 2022 die ersten beiden Kirmestage Donnerstag und Freitag waren. Um einen genaueren Vergleich anstellen zu können, wird bei dieser Betrachtung nun der Kirmesdonnerstag ausgeklammert:

Kirmesfreitag: 2022 - 18 Einsätze; 2023 - 22 Einsätze

Kirmessamstag: 2022 - 41 Einsätze; 2023 - 16 Einsätze

Kirmessonntag: 2022 - 14 Einsätze; 2023 - 11 Einsätze

Freitag bis Sonntag: 2022 - 73 Einsätze; 2023 - 49 Einsätze

Die Angaben beziehen jeweils auf den gesamten Kirmestag einschließlich der Nacht zum Folgetag.

Erfahrungsgemäß werden rund um die Kirmes Straftaten begangen, die nicht direkt zu einem Polizeieinsatz führen, aber in der Folge angezeigt werden. So kam es bereits zu 10 angezeigten Fahrraddiebstählen am Kirmeswochenende in der Bocholter Innenstadt. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell