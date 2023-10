POL-BOR: Legden - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Borken-Burlo (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Vennweg; Tatzeit: 08.10.2023, 01.00 Uhr, bis 13.10.2023, 08.40 Uhr; Unbekannte drangen gewaltsam in eine Gaststätte am Vennweg in Borken-Burlo ein. Die Täter hebelten im Zeitraum vom 08.10.2023, 01.00 Uhr, bis zum 13.10.2023, 08.40 Uhr, eine Hintereingangstür auf. Bei Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo in ...

