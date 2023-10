POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Gewerbehof; Tatzeit: 14.10.2023, zwischen 02.00 Uhr und 09.30 Uhr; In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in Bocholt am Gewerbehof ein. Eine zerstörte Fensterscheibe und Hebelspuren am Fensterrahmen zeugten vom Vorgehen der Täter. Sie hatten in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 09.30 Uhr die Büroräume durchsucht und einen Wandtresor, vier Freisprechanlagen ...

mehr