POL-BOR: Bocholt - Zwei Männer nach Raub flüchtig

Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Ludgeristraße; Tatzeit: 14.10.2023, zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr; Bargeld entwendeten bisher unbekannte Täter am Samstagabend bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Ludgeristraße in Borken-Weseke. Sie hatten ein Küchenfenster aufgehebelt und mehrere Zimmer durchsucht. Der Einbruch hat sich in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr ereignet. Hinweise bitte an die ...

