POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter alleinbeteiligter Person - B327 - Höhe Nassheck

Andernach (ots) - Am Freitag, dem 13.01.2023, gegen 13:15 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Andernach eine Dame auf offener Straße durch einen ihr gänzlich unbekannten Mann in aller Öffentlichkeit sexuell belästigt. Der Mann rief der Dame anstößig hinterher und umarmte sie in der Folge unerwartet und plötzlich. Die Frau konnte sich zur Wehr setzen und den Mann abweisen. Anschließend lief er ihr noch hinterher ...

mehr