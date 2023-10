Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Küchenfenster aufgehebelt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Ludgeristraße;

Tatzeit: 14.10.2023, zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr;

Bargeld entwendeten bisher unbekannte Täter am Samstagabend bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Ludgeristraße in Borken-Weseke. Sie hatten ein Küchenfenster aufgehebelt und mehrere Zimmer durchsucht. Der Einbruch hat sich in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr ereignet.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

