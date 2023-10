Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schmuck entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Sonnenscheinstraße;

Tatzeit: 14.10.2023, zwischen 18.45 Uhr und 21.00 Uhr;

Unbekannte drangen am Samstagabend in ein Einfamilienhaus auf der Sonnenscheinstraße in Bocholt-Biemenhorst ein. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter vermutlich ein auf "Kipp" stehendes Fenster, um einzudringen, das Haus zu durchsuchen und Schmuck zu entwenden. Der Einbruch erfolgte in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 21.00 Uhr.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell