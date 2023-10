Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Herbstkirmes

Bilanzen für die ersten beiden Kirmestage

Bocholt (ots)

Das eigentliche Kirmesgelände hatte zum Auftakt aufgrund des Regenwetters weniger Zulauf als in den Vorjahren - die regengeschützten Bereiche waren aber sehr gut besucht und so blieb es auch bis spät in die Nacht.

Für die Polizei kam es bis zum frühen Samstagmorgen zu 22 Einsätzen (5 Körperverletzungsdelikte, 3 Randalierer, 3 Streitigkeiten, 1 hilflose Person, 1 Sachbeschädigung, 1 Unfallflucht und mehrere Hilfeersuchen). Sechs Strafverfahren wurden eingeleitet und ein Bußgeldverfahren wegen Urinierens in der Öffentlichkeit.

Am Samstag war die Kirmes erwartungsgemäß stark besucht. Es gab dennoch mit insgesamt 16 Einsätzen für die Polizei weniger Grund zum Einschreiten als am ersten Kirmestag. Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden als vermisst gemeldet. Ein Kind wurde an einem Karussell angetroffen und konnte durch die Polizei so nach kurzer Zeit wieder in die Obhut der Mutter übergeben werden. Die beiden anderen Vermissten kehrten nach kurzer Zeit zurück. Darüber hinaus kam es zu acht Strafverfahren wegen folgender Anlässe: 1 Raub (Westend - s. gesonderte Meldung), 4 Körperverletzungen, 2 Diebstähle und eine Beleidigung eines Polizeibeamten. Weitere Einsatzanlässe waren Streitigkeiten/Randalierer (4) und eine infolge übermäßigen Alkoholkonsums hilflose Person. Die Beamten erteilten drei Platzverweise.

Am Samstag waren neben Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Borken auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft aus Bochum und der niederländischen Polizei im Einsatz. Dieses Konzept hat sich ebenso bewährt, wie die enge Zusammenarbeit mit dem Bocholter Ordnungsamt und den Rettungsdiensten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen feststellbar. Insgesamt ist das bisherige Einsatzaufkommen für ein Volksfest dieser Größenordnung aber weiterhin als unauffällig zu bezeichnen. (fr)

