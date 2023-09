Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 51-Jähriger wird ausgeraubt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Wesel ging am Samstag gegen 02.20 Uhr in der Fußgängerzone vom Berliner-Tor-Platz in Richtung Kreuzstraße. Hier sprach ihn ein unbekannter Mann an und bat um Hilfe.

Anschließend versuchte der Unbekannte den 51-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln.

Plötzlich griff der Mann den 51-Jährigen an und riss ihn zu Boden. Dabei nahm er die Geldbörse des Mannes mit und flüchtete anschließend über die Pergamentstraße. Der 51-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Täter handelte es ich um einen Mann, 25 - 35 Jahre alt, 1,70 m groß, dunkelhäutig, normale Figur, er trug dunkle Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell