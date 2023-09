POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Wesel (ots) - Unbekannte Täter haben einen Giftköder an der Sonnenstraße ausgelegt. Ein Hundebesitzer bemerkte am Freitag gegen 19.30 Uhr, dass sich sein Hund an einer Hecke im Garten lange aufgehalten und etwas gefressen hatte. Er fuhr mit seinem Tier sofort zur Tierärztin. Diese brachte den Hund zum Erbrechen und bestätigte einen Giftköder. Weitere Köder hat der Mann in seinem Garten nicht gefunden. Neben dem ...

