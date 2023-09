POL-WES: Schermbeck - Brand eines Pkw

Wesel (ots) - Am Samstag, 09.09.2023, meldete sich die Mutter eines 15-jährigen Weselers, da sich ihr Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und in der gemeinsamen Wohnung in Wesel-Büderich randaliere. Bei Eintreffen der Polizei zog sich der 15-Jährige unter Vorhalt eines Messers in sein Zimmer zurück und verweigerte jegliche Kontaktaufnahme. Um den 15-Jährigen, aber auch Unbeteiligte, in seinem akuten ...

mehr