POL-MFR: (88) 18-Jährige gaben sich als Polizisten aus

Fürth (ots) - Am Donnerstagabend (19.01.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter trotz Gegenwehr eines Angestellten Bargeld aus der Kasse eines Supermarktes. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 19:25 Uhr befand sich ein unbekannter Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Salzstraße. Als die Kasse während des Bezahlvorgangs offenstand, griff der Unbekannte nach dem Bargeld und entwendete ...

