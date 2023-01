POL-MFR: (86) Vermisste Alexandra R. aus Nürnberg - Sonderkommission bittet um Hinweise zu Range Rover

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (19.01.2023) überfiel ein bewaffneter Mann ein Gartencenter in Nürnberg-Laufamholz. Mitarbeiter des Geschäfts überwältigten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 11:00 Uhr betrat ein 62-jähriger Mann ein Gartencenter in der Happurger Straße in ...

mehr