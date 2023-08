Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Drogenschmuggel - Über 2 kg Marihuana bei Kontrolle eines PKWs sichergestellt

Bremen (ots)

Am Sonntag, 6. August 2023 hat der Zoll bei einer PKW-Kontrolle auf der Autobahn 27 bei Bremen über 2 kg Marihuana sicherstellen können. Der 32-jährige Fahrer, der mit einem Leihwagen unterwegs war, verneinte die Frage der Beamten nach mitgeführten Rauschmitteln. Die Zollbeamten nahmen jedoch im Fahrzeug den typischen Cannabisgeruch wahr. Schnell wurden sie fündig, denn das Rauschgift war in einem auf der Rücksitzbank abgestellten Karton deponiert. "Die Menge von 2 kg Marihuana lässt vermuten, dass wir es mit einem Drogenkurier zu tun haben", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Der Zoll kontrolliert zur Bekämpfung des innereuropäischen Drogenschmuggels an Autobahnen und anderen Straßen im gesamten Bundesgebiet. Stellen wir Drogen fest, leiten wir auch bei geringsten Mengen sofort ein Strafverfahren ein", führt Tödter fort.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Zollfahndungsamt Hannover übernommen. Noch vor Ort wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrer vorläufig festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine weitere geringe Menge an Marihuana sichergestellt werden. Das gesamte Rauschgift hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 15.000 Euro.

