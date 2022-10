Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personenkontrolle auf dem Rathausvorplatz

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte der Stadtinspektion bestreiften das Altstadtgebiet am Donnerstagabend zu Fuß.

Auf dem Willy-Brandt-Platz trafen sie hierbei auf eine vierköpfige Personengruppe. Im Vorbeigehen konnte durch die Beamten starker Marihuanageruch wahrgenommen werden, weshalb die augenscheinlich Jugendlichen einer Kontrolle unterzogen wurden.

Dabei stellte die Streife fest, dass einer der jungen Männer einen Joint in der Hand hielt. Immerhin zeigte sich der 19-Jährige anschließend ehrlich und gab an, in seiner Tasche noch mehr Marihuana mitzuführen.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Besitz von Cannabisprodukten zu. | jt

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell