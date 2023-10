Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Grünstiege; Unfallzeit: 12.10.2023, 17.50 Uhr; Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen älteren Pkw-Kombi mit Borkener Kennzeichen nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend auf der Grünstiege. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Gronau gab an, dass er gegen 17.50 Uhr die Grünstiege in Richtung Vereinsstraße befahren habe, als ihm in Höhe der Kantstraße der dunkle Wagen ...

