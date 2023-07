Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Esslingen

Esslingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Reisenden ist es am Freitagnachmittag (21.07.2023) am Bahnhof Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete der 22-Jährige gegen 14:20 Uhr einen bislang unbekannten Täter dabei, wie er den Rucksack einer Reisenden, welche mutmaßlich zu einer Schulklasse gehörte, öffnete. Darauf angesprochen, soll der 22-Jährige von dem ebenfalls noch unbekannten Begleiter des Täters geschubst worden sein, während der andere ihm offenbar Pfefferspray in die Augen sprühte. Beide Tatverdächtigen flüchteten bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Landespolizei unerkannt in unbekannte Richtung. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den 22-jährigen in ein Krankenhaus. Die beiden mutmaßlichen Täter werden als etwa 180cm große und dunkel gekleidete Männer beschrieben, wobei einer offenbar schwarze Haare hatte sowie eine Bauchtasche trug. Der andere wird als vollbärtig beschrieben und soll die Haare zu einem Zopf getragen haben. Ob Gegenstände aus dem Rucksack der Reisenden entwendet wurden ermittelt derzeit die Bundespolizei Stuttgart. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den mutmaßlichen Tätern geben können, insbesondere die unbekannte Reisende, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell