Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau mit Kind im Zug attackiert

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 47-Jährigen durch einen 35-jährigen Mann ist es in der gestrigen Nacht (20.07.2023) auf einer Zugfahrt nach Stuttgart gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 47-Jährige zusammen mit ihrer 12 Jahre alten Tochter zunächst mit dem Regionalzug von Esslingen in Richtung Stuttgart. Gegen 00:35 Uhr soll der 35-jährige algerische Staatsangehörige dann ohne ersichtlichen Grund auf die Geschädigte zugegangen sein und diese körperlich attackiert haben. Hierbei schlug er der Frau offenbar mit der flachen Hand in das Gesicht und trat ihr mit dem Fuß gegen das Schienbein. Der Grund für den Angriff ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof verließ die Geschädigte mit ihrer Tochter den Regionalzug und begab sich zu einer Informationsstelle der Deutschen Bahn, von wo aus sie die Bundespolizei über den Vorfall informierte. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den im Landkreis Esslingen wohnhaften 35-Jährigen wenig später am Bahnsteig an und verbrachten ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt zur Dienststelle. Den mit über 2,3 Promille alkoholisierten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die attackierte 47-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell