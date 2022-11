Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Unbekannte Vandalen am Werk

Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen mehrere Gebäude in Kelsterbach mit schwarzer Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließen die Unbekannten im Zeitraum zwischen September und Oktober die Schmierereien unter anderem an einem Jugendzentrum im Schloßweg und an einem Kiosk in der Mainstraße. Bislang werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 41 bei der Polizei in Kelsterbach nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06107/7198-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell