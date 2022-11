Münster (ots) - Nach einem Streit zwischen zwei Männer in einer Wohnung in der Goethestraße am frühen Mittwochmorgen (2.11.) hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Kurz nach 4 Uhr hatten Zeugen die Beamten alarmiert, als der Konflikt zwischen den beiden in eine handfeste ...

mehr