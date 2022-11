Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim

Riedstadt: Kraftstoff, Autobatterien & Werkzeuge entwendet

Kripo sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhang

Gernsheim / Riedstadt (ots)

Auf Dieselkraftstoff, Autobatterien und Werkzeuge hatten es Kriminelle bei zwei Diebstählen auf Baustellen in der Nacht zum Dienstag (01.11.) abgesehen. Das Kommissariat 42 ermittelt und prüft einen Tatzusammenhang auch mit einem weiteren, gleichgelagerten Fall.

Zwischen 16.30 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am folgenden Morgen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter von einer Baustelle an der Landesstraße 3112 bei Gernsheim die Batterien zweier dort abgestellter Bagger und zapften den Dieselkraftstoff ab. Im gleichen Zeitraum suchten Diebe auch eine Baustelle im Riedstädter Stadtteil Wolfskehlen heim. Auf dem Anwesen in der Straße "Am Gartenweg" brachen sie den Baucontainer auf und entwendeten unter anderem zwei Kettensägen, zwei Winkelschleifer und ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite.

Ob es sich um dieselben Täter handelt und ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in derselben Nacht besteht (wir haben berichtet), sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

