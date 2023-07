Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Esslingen

Esslingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochabend (19.07.2023) gegen 18:30 Uhr am Bahnhof Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es am Bahnsteig 5/6 zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 7-köpfigen Gruppe von bislang unbekannten Personen und einem 19-Jährigen gekommen sein. Infolgedessen entwickelte sich offenbar eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher dem 19-Jährige unter anderem in den Rücken getreten wurde. Im Anschluss flüchtete die augenscheinlich jugendliche Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen den Geschädigten und seine Begleitung vor Ort an. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei zu den Hintergründen sowie den Tatumständen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350.

