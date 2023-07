Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung mit mehreren Beteiligten am Bahnhof Bietigheim

Bietigheim-Bissingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (19.07.2023) ist es am Bahnhof in Bietigheim zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen ein 17-Jähriger sowie sein 20-jähriger Begleiter gegen 23:40 Uhr in der Unterführung einen 15-Jährigen und dessen Freunde im Alter von 18 und 19 Jahren grundlos beleidigt und angepöbelt haben. Hieraus resultierte mutmaßlich eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Eine befreundete Gruppierung der Pöbelnden, bestehend aus jungen Männern und Frauen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, hielten sich nach bisherigem Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt vor dem Bahnhof auf und wurden auf die Streitigkeiten aufmerksam. Sie sollen daraufhin in die Unterführung gerannt sein wo es laut Zeugenaussagen zu einer Schlägerei mit rund 20 Personen kam. Hierbei wurde der 15-Jährige offenbar derart geschlagen und getreten, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als ihm seine 18-jährige Schwester und deren Freundin zu Hilfe eilen wollten, sollen sie ebenfalls geschlagen und getreten worden sein. Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei trafen im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung mehrere Beteiligte, unter anderem auch den 17-jährigen syrischen sowie den 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen, an. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der Bundespolizeilichen Ermittlungen. Ebenso wird derzeit ermittelt, ob mögliche Waffen oder ähnliche Gegenstände zum Einsatz kamen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell