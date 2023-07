Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Steine und Eisenstange auf Gleise gelegt

Reutlingen (ots)

Zwei Kinder und zwei Jugendliche haben am gestrigen Nachmittag (20.07.2023) mehrere Steine und eine Eisenstange auf die Bahngleise bei Reutlingen gelegt. Die vier deutschen und serbischen Staatsangehörigen im Alter von 12 bis 14 Jahren befanden sich am gestrigen Donnerstag gegen 17:45 Uhr in der Nähe der Bahnstrecke zwischen Reutlingen und Metzingen, als sie offenbar eine Eisenstange sowie mehrere Steine auf die Gleise gelegt haben sollen. Ersten Informationen zufolge soll eine Zeugin die Gruppe kurze Zeit später angesprochen und aufgefordert haben die Hindernisse wieder zu entfernen, woraufhin die Eisenstange wohl von den Gleisen genommen wurde. Ein auf der Strecke fahrender Regionalzug überfuhr jedoch wenig später die aufgelegten Steine, wodurch es zu einer lauten Geräuschentwicklung und leichten Beschädigungen am Gleis und dem Zug kam. Durch den Vorfall wurde jedoch bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt. Die 12- bis 14-Jährigen flohen daraufhin, konnten jedoch wenig später durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

