Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 37-Jährigen am Flughafen Düsseldorf fest und zieht 1.300 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (17.10.2023) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen indischen Staatsangehörigen, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate befand. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem 37-Jährigen suchte. Diese hatte zwei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr gegen den bereits im August 2020 Verurteilten erlassen. Der in Oberhausen lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortsetzen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.300 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 52 Tagen abwenden konnte.

