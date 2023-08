Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterer Einbruch in Apolda

Apolda (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag wurde ebenfalls in eine Wohnung Am Busbahnhof in Apolda eingebrochen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und komplett durchwühlt, Schränke aufgerissen und verschiedene Schlafmöglichkeiten aufgeschlitzt. Was genau entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden, da der Vorfall vom Hausmeister gemeldet wurde und die dort wohnende Familie sich derzeit noch im Urlaub befindet. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda entgegen unter: Tel.: 03644/541- 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell