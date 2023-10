BPOL NRW: Bundespolizei zieht Messer und Drogen aus dem Verkehr

Bochum - Ennepetal (ots) - Heute Nacht (17. Oktober) soll ein Mann am Hauptbahnhof Bochum eine Reisende mehrfach attackiert und ihr eine Platzwunde zugefügt haben. Die Bundespolizisten schritten ein und nahmen den Angreifer in Gewahrsam. Gegen 00:40 Uhr informierte ein Taxifahrer die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung am Bochumer Hauptbahnhof. ...

mehr