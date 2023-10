Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Flughafen Düsseldorf mutmaßliche Wohnungseinbrecherin

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Montagabend (16.10.2023) eine Italienerin, die sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad/Serbien vorstellte. Während der Kontrolle stellten diese fest, dass die 23-Jährige vom Amtsgericht Wuppertal gesucht wurde. Einen Monat zuvor hatte diese einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen die junge Frau erlassen. Demnach soll sie im September 2022 im Kreis Mettmann in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein und Wertgegenstände entwendet haben. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde die in Belgien lebende Beschuldigte an die Justizbehörden überstellt.

Montagmorgen stellten die Bundespolizeibeamten außerdem einen 27-jährigen Deutschen fest, der beabsichtigte, nach Amsterdam/Niederlande zu fliegen. Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle wurde festgestellt, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Bochum gesucht wurde. Im Februar dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Subventionsbetruges gegen den im März 2022 Verurteilten ausgestellt. Doch der in Herne lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 110 Tagen jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.980 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell