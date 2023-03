LPI-EF: Fahrkartenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurden von zwei Lauben jeweils eine Fensterscheibe zerstört. Die Unbekannten hatten sich in der Kleingartenanlage "An der Salzmannstraße" aufgehalten und dort bei zwei benachbarten Gartenparzellen zugeschlagen. Ein Pächter wurde am Montag auf die Beschädigungen aufmerksam und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter die Lauben nicht. Der Schaden an den Fensterscheiben wird auf mehrere hundert Euro ...

