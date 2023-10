Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneute Zerstörung eines Fahrausweisautomaten - Bundespolizei ermittelt

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (15. Oktober) sprengten Unbekannte erneut einen Fahrausweisautomaten am Bahnhof Bochum-Riemke. In der vergangenen Woche kam es bereits an dem Haltepunkt Gelsenkirchen-Hassel und dem Bahnhof Duisburg-Schlenk zu ähnlichen Vorfällen.

Gegen 03:50 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Zerstörung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Bochum-Riemke in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. Dort stellten diese einen Fahrausweisautomaten fest, bei welchem die Fronttür aus dem Gehäuse gesprengt wurde und circa fünf Meter entfernt, in dem Gleisbereich lag. Außerdem wurde die Geldkassette, die sich in dem Automaten befand, herausgenommen und entwendet.

Durch die Bundespolizisten konnten vor Ort keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Zur Sicherung der Beweise und Spuren wurde die Kriminalwache der Polizei Bochum hinzugezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und des besonders schweren Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell