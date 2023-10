Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Montagmorgen, 16. Oktober 2023 um 07:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nador (Marokko) einen 28-jährigen Deutschen. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Berlin mit einem Vollstreckungshaftbefehl aufgrund eines verbotenen Fahrzeugrennen gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1500,0 EUR und 2947,0 Verfahrenskosten bezahlen oder eine 100-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Person wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung Dienststelle am Flughafen gebracht. Dort konnte der Mann die ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung der Geldstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde ihm die Ausreise gestattet.

