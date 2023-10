Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 48-Jähriger zündet "Böller" und führt Messer mit sich - Beschlagnahme durch Bundespolizei

Wuppertal (ots)

Beamte der Bundespolizei beschlagnahmten in der Nacht am Samstag (14. Oktober), um 0.50 Uhr, am Wuppertaler Hauptbahnhof einen Knallkörper sowie ein Einhandmesser bei einem Mann (48). Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen mit einem Platzverweis vor Ort entlassen.

Bundespolizisten nahmen während ihres Streifengangs zwei laute Explosionen in Richtung des Bahnsteigs zu Gleis 1/ Busbahnhof des Wuppertaler Hauptbahnhofes wahr. Vor Ort gaben Zeugen (21, 33) gegenüber den Uniformierten an, dass der 48-jährige Deutsche zwei Böller angezündet habe und sich entfernen wollte. Daraufhin wurde der Tatverdächtige gestellt und anschließend durchsucht. Dabei konnten die Bundespolizisten einen weiteren verbotenen Böller sowie ein Einhandmesser auffinden und beschlagnahmen.

Der 48-Jährige wurde mit einem Platzverweis entlassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell