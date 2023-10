Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschädigter eines Diebstahls gesucht! Bundespolizei ermittelt am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am 13. Oktober entwendete ein 21-jähriger Tunesier im Kölner Hauptbahnhof den Rucksack eines unbekannten Geschädigten. Da dieser durch einen unbeteiligten Zeugen auf die Tat hingewiesen wurde, konnte er den Dieb verfolgen, der sodann von seiner Beute abließ. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Eigentümer des wiedererlangten Gepäckstücks.

Freitag um 7:33 Uhr im Kölner Hauptbahnhof: Ein unbekannter Mann befand sich mit seiner Begleitung in der B-Passage/ Ecke E-Passage, auf Höhe des Treppenaufgangs zu Bahnsteig 8/9. Sein Reisegepäck, nebst Rucksack, hat er hinter sich abgelegt. Ein Tunesier nahm den Rucksack im Vorbeigehen an sich und wollte den Bahnhof mit seinem Diebesgut verlassen. Da der Geschädigte jedoch einen Hinweis über die dreiste Aktion bekam, nahm er selbstständig die Verfolgung auf. Der 21-jährige Tatverdächtige ließ das Gepäckstück am Ausgang zwischen den Türen stehen und flüchtete. Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei stellten und beanzeigten den Mann im Anschluss im Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl.

Der unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

