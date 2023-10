Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 61

Kleve - Kempen - Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am Sonntagabend, 15. Oktober 2023 um 21:30 Uhr, auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Rheydt einen 33-jährigen Griechen als Fahrer eines VW-Transporters mit niederländischer Zulassung. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Mosbach ihn mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung suchte. Der Mann konnte die ihm drohende 92-tägige Haftstrafe abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 2384,5 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Der 31-jährige türkische Beifahrer legte den Beamten im Rahmen der Kontrolle eine gefälschte niederländische Identitätskarte vor. Bei den anschließenden Ermittlungen im Bundespolizeirevier Kempen stellte sich heraus, dass der Mann in Österreich gemeldet ist. Die Bundespolizei leitet nun ein Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreise / Aufenthalt und Urkundenfälschung gegen ihn ein. Am Montagnachmittag wird die Person nun beim zuständigem Amtsgericht in Krefeld zur Sicherung der Abschiebung nach Österreich vorgeführt.

