POL-WOB: Holzhaufen in Brand gesetzt - Polizei sucht grauen Pkw-Kombi

Königslutter (ots)

Königslutter, Rieseberg

22.10.2023, 16.50 Uhr

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein vorsätzlich angezündeter Holzhaufen rechtzeitig abgelöscht wurde und kein weiterer Schaden entstanden ist.

Die beiden Zeugen waren am Sonntagnachmitttag, gegen 16.50 Uhr auf einem Feldweg von Lauingen in Richtung Rieseberg unterwegs, als sie aus einiger Entfernung Rauch in unmittelbarer Nähe eines Waldstücks aufsteigen sahen. Zeitgleich bemerkten sie einen grauen Pkw Variant, der mit sehr zügiger Geschwindigkeit von der Brandstelle über die Kreisstraße 4 in Richtung Lauingen davonfuhr.

Die Zeugen begaben sich zu der rauchaufsteigenden Stelle und stellten fest, dass Unbekannte einen etwa 20 Kubikmeter großen Holzhaufen in Brand gesteckt hatten. Sie löschten die Flammen mittels Flüssigkeiten, die sie im Fahrzeug mit sich führten und alarmierten die Polizei.

Diese hat den Sachverhalt aufgenommen und bedankt sich ausdrücklich für das umsichtige und schnelle Handeln der beiden Zeugen.

Die Ermittler suchen nun Hinweise zu dem grauen Pkw-Variant, der gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße 4 in Richtung Lauingen unterwegs war und möglicherweise auch anderen Personen aufgefallen ist.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der neuen Rufnummer 05353/9197-0 entgegen.

