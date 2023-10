Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte brechen zwei Mal in Blumengeschäft ein

Wolfsburg OT Tiergartenbreite (ots)

Wolfsburg OT Tiergartenbreite

19.10.2023, 17:05 Uhr Bislang unbekannte Täter beschädigen die Glasfront des Eingangsbereichs und gelangen so in das Innere des Objekts. Dort suchen sie gezielt nach Bargeld, welches in bislang unbekannter Höhe durch die Täter an sich genommen wird.

20.10.2023, 17:20 Uhr - 21.10.2023, 07:55 Uhr Bislang unbekannte Täter gelangen durch Beschädigung einer Umfriedung hinter das Objekt. Als der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln fehlschlägt, beschädigten sie eine Glasfront und gelangen so in das Objekt. Auch hier suchen die Täter gezielt nach Bargeld, welches ebenfalls in unbekannter Höhe entwendet wird.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernimmt das Fachkommissariat 2 der Polizei Wolfsburg. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter Tel. 05361-4646-0 zu melden.

