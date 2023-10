Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Glück im Unglück - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Schöningen, B244 Hoiersdorf (ots)

Mehr als zwei Schutzengel hatten am 20.10.23 eine 19-Jährige und ihr 22 Monate alter Sohn, als sie mit ihrem PKW gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 244 von Söllingen nach Hoiersdorf fuhren. Aufgrund dem Wetter - Regen und Wind - nicht angepasster Geschwindigkeit kam die junge Frau mit ihrem PKW in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den angrenzenden Grünstreifen. Durch ein Lenkmanöver verlor sie dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr auf ihre eigene Fahrspur zurück und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Traktor. Der Traktor überfuhr den PKW und kam in der Folge im rechten Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise konnte sich die 19-Jährige und ihren Sohn selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen stellte sich vor Ort heraus, dass die junge Mutter lediglich ein kleines Hämatom im Gesicht davontrug. Das Kleinkind blieb sowie der 38-jährige Traktorfahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt mindestens 44.000,00EUR beziffert werden wird. Für die Bergung beider Fahrzeug sowie die gesamte Unfallaufnahme war die Bundesstraße 244 von Hoiersdorf bis zum Abzweig Twieflingen für knapp 4 Stunden voll gesperrt. Zur Unterstützung vor Ort und Abbinden von austretenden Flüssigkeiten erschienen die Feuerwehr Hoiersdorf sowie die Straßenmeisterei Schöppenstedt. Nach Beseitigung sämtlicher Verunreinigungen wurde die Straße wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell