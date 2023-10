POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Kriminelle brechen in Firmengebäude ein

Bensheim (ots) - Mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel drangen Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (28.09.) und Freitagnachmittag (29.09.) in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Augartenstraße ein. Die Unbekannten ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend mehrere hundert Euro mitgehen. Hinweise bitte an die ...

