Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeuginnenraum entwendet

Babenhausen (ots)

Auf eine zurückgelassene Handtasche hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am späten Samstagnachmittag (30.9.) abgesehen. Zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr schlugen die bislang noch unbekannten Täter das Fenster auf der Beifahrerseite an der schwarzen Mercedes V-Klasse ein und entwendeten eine Tasche, die im Fußraum lag. Das Auto war auf einem Parkplatz an der Landstraße 3116 im Bereich von Babenhausen abgestellt. In der Handtasche befand sich das Portemonnaie mit Bankkarten und weiteren Dokumenten. Der entstandene Sachschaden am Wagen dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell