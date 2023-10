Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen (30.9.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 2 Uhr waren nach ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personengruppen im Bereich eines Schnellimbiss in der Gräfenhäuser Straße aneinandergeraten. In diesem Zusammenhang wurde ein 18-Jähriger durch einen bislang noch unbekannten Täter mit einem Messer am Rücken verletzt. Der Tatverdächtige suchte anschließend das Weite. Er soll circa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und laut Zeugenaussagen "breit gebaut" sein. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Shorts. Er hatte zudem einen Drei-Tage-Bart und eine Halbglatze mit hellen Haaren. Zeugen, denen der Beschriebene zuvor oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

