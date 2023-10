Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwei verletzte Radfahrer

Lampertheim (ots)

Am Samstag (30.09.) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Landesstraße 3261 zwischen Lampertheim-Hofheim und Biblis Nordheim. Hierbei stürzten zwei Rennradfahrer, die in Richtung Lampertheim-Hofheim fuhren. Grund für den Sturz war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mit einem KFZ in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist und hierbei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll. Die beiden Fahrradfahrer aus Lampertheim-Hofheim mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06206-94400 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

