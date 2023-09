Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Brand in Gewerbebetrieb

Nauheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30.09.) wurde der Zentralen Leitstelle Groß- Gerau um 07.48 Uhr der Brand in einem Gewerbebetrieb in der Gottlieb- Daimler- Straße gemeldet. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Nauheim und Trebur konnte der Brand in einem Lagerraum rasch unter Kontrolle und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden könnte sich in einem sechsstelligen Bereich bewegen, nähere Angaben hierzu können derzeit nicht gemacht werden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren waren noch eine RTW-Besatzung, der DRK-Ortsverband Nauheim und eine Polizeistreife der Polizeistation Groß- Gerau vor Ort.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

