Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Müllcontainer in Tiefgarage in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Mittwochmorgen mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken, nachdem ein 51-jähriger Anwohner gegen 7 Uhr einen Notruf absetzte und einen Brand in der gemeinsamen Tiefgarage einiger Mehrfamilienhäuser in der Güterstraße meldete. Wie sich herausstellte, war im dortigen Mülllagerraum ein Müllcontainer in Brand geraten.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, so dass das Feuer rasch gelöscht werden konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurden Beleuchtungseinheiten, Stromleitungen samt Verteilerkästen sowie Wasserleitungen der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen kamen glücklicherweise keine zu Schaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06222 / 5709-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell