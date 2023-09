Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Groß-Gerau

weißer Audi flüchtig

Groß-Gerau (ots)

Im Kreuzungsbereich der Emil-von-Behring-Straße / Wilhelm-Altheim-Straße in Groß-Gerau kam es am heutigen Freitag, den 29.09.2023 gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 17jähriger Fahrradfahrer aus Büttelborn kam aus der Wilhelm-Altheim-Straße und wollte nach links in die Emil-von-Behring-Straße abbiegen. Dabei wurde er mutmaßlich von dem auf der Emil-von-Behring-Straße fahrenden PKW-Fahrer, der aus Richtung Jahnstraße kam und die Vorfahrt hätte beachten müssen, übersehen. Der PKW, ein weißer Audi, touchierte den Radfahrer am linken Knie, so dass dieser zu Fall kam und sich am Knie leichte Verletzungen zuzog. Der PKW-Fahrer fuhr nach dem Unfallgeschehen weiter, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

